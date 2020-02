Lazio da Oscar: tutti i record della squadra di Inzaghi

Mai avuti così tanti punti dopo 23 giornate, i biancocelesti corrono per lo scudetto e non si nascondono. Ora la “vendetta” contro l’Inter.se ne parla in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it C’è una Lazio che lotta per lo scudetto. Ormai l’asticella si è alzata e di molto. Nessuna falsa speranza, per carità, la classifica però parla chiaro: Juventus e Inter a quota 54 punti, biancocelesti appena sotto a 53. La squadra di Inzaghi, con la vittoria sul Parma, trova così il 18esimo risultato utile consecutivo. Un record mai successo in 120 anni di storia.Il vento è cambiato, Inzaghi un po’ si nasconde sulla parola scudetto, qualche suo giocatore invece non più. Soprattutto perché alcune statistiche record ricordano le annate fantastiche del passato. La Lazio è terza a -1 dalla vetta: solo 3 volte ha avuto un piazzamento migliore dopo 23 giornate di Serie A. Stagione 1973/74 (1°), 1998/99 (1°), 1999/00 (2°). In due occasioni è arrivato il tricolore. E ancora: mai avuti così tanti punti dopo 23 giornate: 53. La squadra di Maestrelli, quella del primo scudetto, ne aveva 49 (calcolando i tre punti a vittoria, non due), mentre nelle stagioni 1999/00, 2000/01 e 2017/18 i biancocelesti avevano toccato quota 46. Ora la sfida all’Inter, una sfida dal sapore scudetto.Dall’Inter all’Inter, da San Siro all’Olimpico. La Lazio ha affrontato i nerazzurri all’andata il 25 settembre scorso. 1-0 a favore degli uomini di Conte, poi i biancocelesti non hanno più perso in campionato per 18 partite. Un cammino impressionante, che regala fiducia per la vendetta. E questa volta i punti in palio valgono molto di più. L’allenatore Inzaghi non ha voglia di fermarsi, conosce la corsa scudetto, lo ha già vinto da calciatore con la corazzata Eriksson. Serve una sola cosa: costanza. Senza dimenticare l’appoggio dei tifosi, già pronti per riempire un Olimpico che si pronostica bollente.