Lazio, Atalanta, Torino e Milan. Il giro d’Italia ha inizio

Lazio, Atalanta, Torino e Milan. Parte stasera il mini giro d’Italia. Arrivo con cronometro a piazza del Plebiscito. Salita, pianura, discesa e cronometro. C’è tutto il 2023 in queste 4 tappe. Arrivo in centro città, niente maglia rosa ma tricolore. Si parte tra pochissimo. A quest’ora, siamo certi, il Maradona ha aperto i cancelli. Fervono i preparativi. Tifosi, addetti ai lavori, giornalisti e fotografi, iniziano a prendere posto. Postazioni di partenza per tutti. Le squadre arriveranno soltanto per le 19. Tempo di assaporare l’aria di festa, gli esercizi pre gara e poi tutto sarà pronto. Torna Maurizio, comandante Sarri.

Prima di 4 tappe fondamentali. Classifica a parte, si incontra la Lazio candidata all’Europa dei grandi. Si parte in pianura, man mano vedremo che percorso offre la tappa. Alle 20,45, si parte.

Chilometro zero per salutare il pubblico e poi tutto diverrà battaglia.

Come ha detto Maurizio, sarà un incontro tra “facce di c…”

Buona gara a tutti.

