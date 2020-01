Lazio a caccia della 12esima: un record che fa vincere lo scudetto

Inzaghi al derby vuole centrare un’altra vittoria consecutiva. I precedenti parlano chiaro: chi ci è riuscito ha sempre vinto il tricolore.E quanto scritto in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Una partita dai mille significati, dai mille volti. Il derby è sempre così. Simone Inzaghi con la sua Lazio vogliono prima di tutto vincere per mettere altri punti tra Roma e Atalanta. Ad oggi il calendario parla chiaro: sette punti di vantaggio sui giallorossi, dieci sulla squadra di Gasperini. Il tecnico biancoceleste deve evitare che Fonseca si faccia sotto e si riporti a meno 4. Questo l’obiettivo numero uno dalle parti di Formello. Eppure, c’è una statistica che invita a guardare oltre. Qualora la Lazio vincesse il derby farebbe segnare la 12esima vittoria di fila in campionato. Solo altre 4 squadre sono riuscite in questa impresa e in tutti i 4 casi hanno vinto lo scudetto. Parliamo dell’Inter di Mancini nel 2006/07, la Juventus di Conte 2013/14, la Juventus di Allegri nel 2015/16 e nel 2016/17. Il derby con la Roma può essere un bivio per la stagione. Vincere vorrebbe dire credere in qualcosa di straordinario, aspettando poi la Spal e il Verona all’Olimpico, la trasferta di Parma e il big match con l’Inter in casa.Per il sogno tricolore alla Lazio serve vincere le prossime 13-14 partite delle 19 a disposizione. Numeri impensabili, difficili, ma non impossibili. Oppure sperare nel crollo di Juventus e Inter, impegnate pure sul fronte Europa. Discorsi prematuri. Ora il derby per la 12esima vittoria consecutiva. Per il resto ci saranno altri giorni per sognare ad occhi aperti. Con questa Lazio si può.