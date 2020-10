Lavoro, Whirlpool Napoli chiude i battenti. Conte: “Abbiamo provato tutto”

di Danila Liguori

Anche i colossi crollano. Stavolta tocca alla Whirlpool di Napoli che, come emerge dal comunicato dell’azienda, procede con “la cessazione di tutte le attività produttive presso lo stabilimento di Napoli, con effetto alle ore 00:01 del 1 novembre 2020″. È ciò che emerge dalla lettera della multinazionale americana, che conferma la chiusura del sito di Napoli est. “Da tale momento i dipendenti saranno esentati dal rendere la propria prestazione lavorativa presso il sito, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro in essere. Con effetto dal 1 novembre l’azienda pagherà la piena retribuzione ai dipendenti fino al 31 dicembre 2020 con riserva di ulteriori valutazioni successive a tale data”. Oggi in segno di protesta si spegneranno a Napoli le luci di Palazzo San Giacomo, Maschio Angioino e Piazza Municipio. Ma ciò non basterà: il premier Conte ammette infatti: “Ieri abbiamo dato massima disponibilità al board americano di Whirlpool, abbiamo proposto incentivi e una decontribuzione al 30%, garanzie Sace. Ma Whirlpool non riesce a creare nessuna prospettiva per questo stabilimento nella competizione globale. Abbiamo provato tutto”.