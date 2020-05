Lavoro, Quaglietta-Venanzoni (PD): “Lsu, rientro in servizio e poi subito obiettivo stabilizzazione”

Quaglietta-Venanzoni: LSU, rientro in servizio e poi subito obiettivo stabilizzazione.

“Da più di 15 giorni, i 290 LSU, attendevano un cenno dall’amministrazione comunale, oggi in Commissione Lavoro abbiamo appreso che la delibera relativa al loro rientro in servizio verrà approvata di qui a qualche ora – così in una nota i consiglieri Quaglietta e Venanzoni, in quota PD – Meglio tardi che mai, verrebbe da dire, eppure siamo solo all’inizio di quel percorso che restituisce dignità a questi lavoratori e che dovrà culminare con la stabilizzazione.”

“Nonostante siano già accantonate le somme che serviranno per procedere all’assunzione degli ultimi, in termini numerici, lavoratori socialmente utili in forze al comune di Napoli, dagli uffici del comune lasciano intendere che sia d’obbligo attendere l’approvazione del bilancio.

Abbiamo, però, ottenuto dall’assessore Panini una rassicurazione in merito al procedere delle fasi propedeutiche la seduta di bilancio.

Niente ostacoli, quindi, ma solo l’ultimo tassello di un processo di stabilizzazione iniziato nel 2019. “