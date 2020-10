Lavoro, de Magistris-Buonanno: “Chiusura Whirlpool è sconfitta dello Stato”

Sindaco-Buonanno; “Chiusura Whirlpool è sconfitta dello Stato. Proponiamo Fabbrica Bene Comune per risollevare la città”

“Dichiarare la chiusura di Whirlpool è dichiarare la sconfitta dello Stato. Un sopruso quello che è accaduto oggi ai lavoratori di Whirlpool Napoli. Non abbiamo voluto crederci eppure è accaduto, è accaduto che una multinazionale potesse decidere il destino dei nostri lavoratori e del nostro stabilimento, mettendo a rischio la tenuta sociale della città e del paese, oltretutto in pandemia, senza che nessuno potesse farci nulla. Ebbene, lo troviamo scandaloso. Troviamo scandaloso che non si sia trovata una soluzione ai massimi livelli dello Stato; noi stiamo riflettendo sul valore non solo simbolico dello spegnimento di Whirlpool, ma su una vocazione industriale che non ci rassegniamo a perdere. E da oggi Fabbrica Bene Comune sarà il punto di riflessione da cui partire. Chi vuole ragioni con noi, magari non sarà facilmente percorribile, ma il valore dello Stato e i diritti diffusi per noi non possono essere calpestati. Napoli non molla, è meglio che sia chiaro a tutti e soprattutto non molliamo i lavoratori” è il commento del sindaco Luigi de Magistris e dell’assessore al Lavoro Monica Buonanno in merito alla chiusura della sede Whirlpool di Via Argine.