Lautaro-Barcellona, parla Setien: “Grande talento. Chi non vorrebbe giocare con lui?”

“Un calciatore importante, un grandissimo giocatore, e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori”. L’allenatore del Barcellona Quique Setien torna a parlare di Lautaro Martinez e lo fa in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, senza nascondere l’apprezzamento per il numero 10 dell’Inter, obiettivo di mercato blaugrana. “Lui con Messi? Bisognerà chiederlo a Leo – sorride Setien – scherzi a parte, tutti i buoni giocatori possono attirare l’interesse del Barcellona, questo è chiaro. Così come è vero che per tanti calciatori il fatto di poter giocare con Messi rappresenta un incentivo enorme“.

“Pjanic ottimo, Fabian Ruiz ha potenziale enorme” I fari del Barcellona sulla Serie A non si limitano però a Lautaro. A centrocampo Setien non nasconde il gradimento per Fabian Ruiz: “Sono stato con lui un anno al Betis e fu sufficiente per dimostrare che era un grandissimo calciatore, di livello straordinario, aveva un potenziale enorme e lo tirò fuori molto rapidamente – dice del centrocampista del Napoli – con me era a suo agio perché l’ho messo in un contesto calcistico che gli ha fatto bene”. Pensiero netto sull’ipotesi di scambio Pjanic-Arthur con la Juve: “Pjanic è un altro ottimo giocatore. Parlo molto spesso con i miei dirigenti e nessuno mi ha mai detto nulla al proposito. Tra l’altro Arthur ha dichiarato già due volte che vuole restare al Barça e lo capisco perfettamente, al suo posto la penserei come lui. Non lascerei una squadra come questa”.

“Messi e il Barcellona ancora insieme” Setien ha parlato anche del futuro di Messi. “Non andrà via – rassicura Setien – Messi e il Barcellona saranno sempre uniti. Leo è al Barça da vent’anni e nessuno potrebbe spiegarsi una situazione di rottura. Turbolenze? Certe cose succedono in club tanto grandi. Nella relazione tra Messi e il Barcellona c’è grande sentimento, qualcosa che va oltre i soldi e gli interessi”.

“222 milioni per Neymar? Il calcio era fuori controllo” Estendendo lo sguardo al calcio che verrà dopo l’emergenza sanitaria, Setien è sicuro che “la stragrande maggioranza delle società dovrà riadattare i propri budget. Le grandi quantità di denaro che ultimamente si stavano pagando per i giocatori non saranno più plausibili, almeno a breve termine”. Come i 222 milioni pagati dal PSG al Barcellona per Neymar nel 2017: “Non penso che ci sia qualcuno disposto a spendere tanto. Il calcio viveva a un ritmo fuori controllo. Oggi parlare di mercato è azzardato”.