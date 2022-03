Lauro: “Mazzocchi al Napoli come post Di Lorenzo? Nulla di possibile..”

Luigi Lauro procuratore di Pasquale Mazzocchi, calciatore napoletano e della Salernitana, è intervenuto questa mattina ai microfoni di 1 Football Club su radio 1 Station. Ecco quanto riportato:

Mazzocchi può essere il dopo Di Lorenzo?

“Ti dico quello che penso. Credo che, queste cose, facciano sempre piacere ad un giocatore. Se è stato accostato ad un grande club come il Napoli vuol dire che sta facendo un grande lavoro. Poi, quello che succederà, lo deciderà il direttore Sabatini. Sull’essere l’erede di Di Lorenzo, onestamente non credo che avverrà. Penso che Di Lorenzo rimarrà al Napoli. Non credo che qualcuno spenderà cifre importanti per un giocatore di 30 anni che, ancorché, in questo momento, viene valutato circa 30 milioni dalla società. Credo che, se tutto va bene, Pasquale resterà alla Salernitana ma aspettiamo di vedere cosa dice il direttore Sabatini che è un dirigente molto capace. Molto remota la possibilità che Pasquale vada al Napoli, ma ovviamente sarebbe un sogno per lui, come per tutti i napoletani vestire la maglia azzurra”

Restate connessi con noi, seguiteci sui social:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/ Twitter PSN:

https://twitter.com/psnapoli Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati