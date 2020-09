L’AURELIO FURIOSO

Questa estate, trascorsa tra tamponi e zanzare, è arrivata quasi al crepuscolo.

La stagione calcistica invece sta per cominciare tra mille incognite e perplessità; impensabile ad oggi pensare che non ci saranno calciatori o affini positivi al virus ed incredibile che ancora non ci sono decisioni e direttive certe a riguardo.

Insomma ci siamo goduti un pò di mare con la testa piena di quello che accadrà o potrebbe accadere a breve, sicuramente non avevamo bisogno di rivivere situazioni già vissute.

Eppure il Presidente De Laurentiis ci ha voluto deliziare con l’ennesima intervista dai toni aspri e virulenti, attaccando tutti, anche coloro che in questi anni – ciascuno secondo la propria indole e professionalità – si erano sempre dimostrati molto vicini alla linea societaria.

Le dichiarazioni di De Laurentiis però non nascono mai a caso, sembrano incomprensibili eppure sottendono una loro logica, molto complessa e di difficile interpretazione, finalizzata ad un determinato obiettivo.

Ma le parole del Presidente probabilmente stavolta nascono anche e soprattutto da un nervosismo per la complessiva situazione del calcio Napoli che potrebbe aprire orizzonti nuovi, positivi o meno.

La società è un bruco che ha scelto volontariamente di non diventare mai farfalla.

Dopo circa 15 anni il fatturato è legato alle stesse voci ed alle stesse scelte opinabili di diverse stagioni fa.

Il Napoli non è mai riuscito ad entrare in una logica commerciale internazionale trovando sponsorizzazioni e partnership importanti.

La brandizzazione del marchio SSC Napoli e la sua internazionalizzazione rimangono parole sospese.

Non si è mai riusciti a costruire una collaborazione con uno sponsor tecnico di livello mondiale che velocizzasse tali processi.

Eppure il Napoli gioca in Europa da anni ed ha avuto giocatori ed allenatori di livello internazionale.

Le parole di benitez dopo la partita con il Werder Brema sono ancora attuali.

Bisognerebbe porsi delle domande e darsi delle risposte sincere.

La Campania è la regione italiana che produce più calciatori professionisti in Italia eppure la Primavera del Napoli è retrocessa in maniera ingloriosa.

Il settore giovanile si trova oggi in una situazione di totale mediocrità, senza giocatori, senza soldi, senza strutture ma soprattutto senza un’idea importante e chiara di futuro.

Gli investimenti strutturali promessi si sono persi tra le chiacchiere e la spasmodica ricerca di ettari, se non ci fossero stati De Luca e le Universiadi il San Paolo sarebbe ancora in una condizione pietosa.

La prima squadra vive sui risultati sportivi, la mancata qualificazione in Champions imporrà scelte economiche importanti.

Ha ragione De Laurentiis forse, Allan e Koulibaly andavano ceduti prima.

Ma durante l’intervista ( più simile ad un invettiva) con la Radio Ufficiale le poche e semplici domande che andavano fatte sono, come sempre, rimaste strozzate in gola.

Va bene cedere Allan a gennaio al PSG ma a centrocampo chi giocava?

Noi abbiamo dimenticato che l’inizio della fine nacque con la cessione di Hamsik e Rog proprio in quella sessione di mercato; i giocatori non vennero sostituiti, Diawara si infortunò poco dopo, ed arrivammo miracolosamente a maggio con soli tre centrocampisti.

Se il sostituto doveva essere Barella ( che ha subito declinato l’offerta motivando la scelta in virtù della sua etnia sarda, incompatibile per motivi di tifo con quella napoletana) è possibile che esisteva nel globo terrestre un’alternativa?

E’ solo colpa di MIlik o di Hisaj se si rischia di andare a scadenza contrattuale?

Su Koulbaly il discorso è a parte.

Il centrale senegalese è stato un gigante quando a fianco a sè ha avuto un leader tattico e tecnico come Albiol.

Punto.

Manolas è molto simile al nostro KK e la disorganizzazione tattica del pettinatore di bambole emiliano ha contribuito ad esporre il centrale senegalese a diverse brutte figure.

Oggi sarà impossibile ottenere i 100 milioni di due anni fa.

Ma dopo quindici anni la prima squadra non può essere legata solo ai risultati sportivi o alle cessioni, si è costruito poco o nulla a livello aziendale.

De laurentiis parla di un calcio fatto da vecchi, ma la sua visione societaria è patriarcale, quasi mediovale.

Allan è stato quasi regalato all’Everton di Ancelotti: l’ammutinamento post Salisburgo si infittisce ancora di una coltre di mistero.

Se il Napoli avesse una struttura dirigenziale vera ( da un DG ad un team manager passando per tante professionalità assenti nella SSC Napoli) probabilmente tanti problemi ed intralci non esisterebbero.

L’incapacità di De Laurentiis di delegare al prossimo si palesa in maniera quasi impietosa quando si parla di comunicazione, una voce fondamentale per un’azienda moderna.

Maradona ci deve ricordare che 25 anni fa umiliammo la Juventus; sembra quasi che ciò che sia accaduto prima di questa proprietà non debba esistere.

Qui ritorniamo al punto iniziale: l’intervista di De Laurentiis alla radio ufficiale, che tanto scalpore e polemiche sta creando.

Queste incomprensibili dichiarazioni vanno inquadrate non solo per quello che è il carattere imprevedibile del Presidente, ma anche in generale per una situazione economica e sportiva che rischia di regredire in maniera importante.

Dalle cessioni scaturiranno gli acquisti, il margine di errore è molto basso ed il monte ingaggi andrà decurtato.

Ci auguriamo che la prossima intervista presidenziale non sia caratterizzata solo da un monologo interminabile ma che qualche domanda, magari prendendo spunto dalle considerazioni di cui sopra, gli possa finalmente essere fatta.