La sconfitta con l’Inter è ancora viva soprattutto per gli errori difensivi che l’hanno determinata.

In un San San Paolo semivuoto e silenzioso ( su questo De Laurentiis ha realizzato un’impresa titanica, più complicata che vincere lo scudetto) il Napoli ha collezionato la quarta sconfitta interna su nove incontri, la terza consecutiva.

La situazione tecnica ed ambientale è davvero drammatica.

Al di là come detto della papera di Meret e dei regali di Di Lorenzo e Manolas – errori davvero clamorosi – è ancora una volta il centrocampo il reparto che desta più preoccupazioni.

Ruiz davanti alla difesa è inadatto e consentiteci davvero sprecato; il centrocampista spagnolo porta la palla invece di farla girare e non ha le caratteristiche tattiche per dare equilibrio alla squadra.

Rimpiangeremo e tanto Fabian quando probabilmente lo vedremo il prossimo anno in una big e finalmente nel suo ruolo, cioè fare la mezzala.

E’ già trascorsa la prima settimana di mercato ed il Napoli ancora non ha chiuso colpi in entrata.

Storicamente il Napoli a gennaio ha fatto quasi sempre acquisti inutili; si aggiunge a tutto la solita estenuante lentezza nel muoversi e nel chiudere le trattative

Una società con le idee chiare, sapendo da mesi ciò che mancava, avrebbe dovuto garantire i rinforzi il prima possibile

Mancano almeno due centrocampisti centrali ed il terzino sinistro, a meno che qualcuno non si decida finalmente a fare chiarezza sulle condizioni di Goulam, scomparso di nuovo dai radar del campo da inoltre due mesi.

Le voci più insistenti parlano di due trattative potenzialmente vicine alla chiusura : Lobotka del Celta Vigo e Demme dal Lipsia.

Due centrocampisti centrali, due mediani essenzialmente; nessuno dei due è un fenomeno ma sarebbero utilissimi in questa fase della stagione dopo il disastroso ed inspiegabile mercato estivo che ci ha lasciati solo con quattro centrocampisti in rosa, tutte mezzale.

Si parla anche di un’offerta per Gedson del Benfica ma a noi sinceramente sembra più una mezzala che appunto l’indispensabile centrale.

Sabato c’è la Lazio ed il rischio di una nuova sconfitta è elevatissimo; il Napoli può quantomeno rendere decente la stagione ma deve fare presto e mettere a disposizione di Gattuso quei centrocampisti che mancano da un anno e mezzo, da quando cioè abbiamo perseguito la “sconcertante” idea del calcio liquido.

In uscita probabilmente Younes, forse in prestito in un club tedesco.

Stiamo a vedere pregando…