Da qualche tempo è comparso sugli scaffali delle librerie del nostro paese un interessante romanzo fantasy di un giovane medico napoletano che sta riscuotendo un notevole successo: “L’ascesa dell’aristocrazia vampirica”.

Oggi abbiamo il piacere di fare due chiacchiere con l’autore.

Ciao e benvenuto Fabio, raccontaci di te

Salve a tutti! Mi chiamo Fabio Rinaldi e abito a Meta di Sorrento, un paesino della Penisola Sorrentina in provincia di Napoli, luogo di turismo, marinai… e anche scrittori! Nelle mie vene, oltre al sangue campano da parte materna, scorre quello pugliese: mio padre é di Monte Sant’angelo (Foggia). Mi sono diplomato al liceo Salvemini a Sorrento e, successivamente, ho conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia alla Vanvitelli di Napoli.

Cosa ti ha spinto a scrivere? Hai qualche aneddoto particolare?

Scrivo per evadere dallo stress che affligge tantissime persone. Nel pre-laurea mi è stato utilissimo: è un’ottima valvola di sfogo. Aggiungiamoci che in qualche modo bisognava pure impiegare il tempo per raggiungere l’università…

Di cosa parla il tuo romanzo “L’ascesa dell’aristocrazia vampirica?”

È un dark fantasy ambientato nella provincia delle Terre Malandate degli Umani, esattamente nella città di Mesto Rifugio. Uno straniero dai tratti nordici, Ilnur Volkov, diventa il nuovo barone della città con la forza e con l’inganno e, evocando tramite poteri necromantici scheletri e zombi, dichiara guerra alle città limitrofe, rivelando al mondo intero la sua vera natura. Da lì si metteranno in moto battaglie, intrighi e devastazioni che metteranno a dura prova la sopravvivenza delle razze di Oblivion.

I tuoi personaggi sembrano molto cupi.

Sì. Dimenticatevi l’eroe che fa di tutto per salvare sconosciuti, o individui puri che non conoscono la parola gelosia. Se volete leggere il mio libro, bisogna considerare che il finto perbenismo e la maschera di Pirandello che ci portiamo appresso non corrispondono alla realtà. La vita, che i nostri genitori ci hanno insegnato ad affrontare fin da piccoli, è caratterizzata da altri fattori: odio, brama di potere, nessun aiuto, tentativo di migliorare il proprio status sociale a discapito di altri, invidia. È quello che voglio rendere evidente. Le fiabe esistono, ma non in questo mondo.

Come sono le ambientazioni e le usanze delle varie specie?

È un’ambientazione gotica, tenebrosa, dove si cerca di sopravvivere e non vivere. Ricordo gli Elfi per la bellezza, la saccenza e la pulizia. I Nani per l’avidità e il prestare fede ai giuramenti. Gli Orchi per la belligeranza e le usanze poco civili. E poi ci sono i Vampiri…

Hai avuto difficoltà durante la stesura del romanzo?

Ho avuto un sacco di problemi. Innanzitutto la scelta corretta dei nomi per i personaggi principali, che non potevo denominare Mario Rossi o Tizio Caio, bensì sfruttare l’immaginario, aggiungendoci qualche nome dell’Est Europa o dell’antichità. Poi ho dovuto approfondire(per cultura personale e per non essere in errore) i termini tecnici negli assedi, le varie parti di una fortezza, alcuni combattimenti. Certamente è più facile leggere un libro che scriverlo. Gli autori sono sottoposti a critiche e il lavoro non può e non deve essere raffazzonato.

Se tu potessi associare il libro a un grande scrittore, chi sceglieresti?

Sicuramente George Martin. Nel Trono di Spade la società viene descritta in maniera semplice e spietata; il lettore si immedesima fortemente nella realtà odierna, dove gli intrighi di potere e gli inganni rappresentano la normalità e non un mondo ideale.

La magia è presente?

Certamente. Scheletri e zombi vengono evocati continuamente tramite la magia necromantica. Anche le altre razze non stanno a guardare, potendo contare sul potere concesso dai propri Dei a esseri prescelti. Un mondo fantasy DEVE avere un concept magico.

Il personaggio che ti è piaciuto di più?

Heinrich: un necromante, esperto delle arti oscure. Ho cercato di renderlo subdolo, ma al contempo di non svelare mai l’occasione propizia in cui manifestare il proprio dissenso verso il protagonista. In più di una circostanza ho dovuto tenere il freno tirato.

Una curiosità che vorresti svelarci in anteprima?

L’origine dei vampiri originali (scusate il gioco di parole). Non riuscivo mai a trovare la quadratura per dare un giusto senso alla loro storia. Poi per d’incanto ho avuto l’intuito. Ed è piaciuto un sacco.

Il finale sarà aperto o autoconclusivo?

Bella domanda! No, il finale non è autoconclusivo, bensì sarà il punto di partenza del sequel che sto scrivendo(L’ascesa delle Tenebre).

• Dove possiamo trovare il tuo libro?

Nelle librerie, anche richiedendolo o su Amazon.

Pensi di scrivere altro oltre al genere fantasy?

Ho da pochissimo pubblicato un saggio scientifico dal titolo “Il paradosso di Fermi e la vita nell’Universo”. Si riallaccia al quesito fondamentale che si poniamo dall’alba dei tempi: siamo l’unica eccezione nel Gran Silenzio che ci circonda, oppure esistono altre civiltà al di fuori del Sistema Solare? E nel caso in cui esistessero, perché non ci hanno contattato?

Inoltre mi piacerebbe scrivere un libro sui Sith di Star Wars (magari se avrò acquisito abbastanza fama!). E anche uno di fantascienza sulla guerra di colonizzazione spaziale.

Il tuo sogno nel cassetto?

Specializzarmi e avere una casa col prato inglese. Mi accontento!

