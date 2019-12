“L’Arsenal vuole Koulibaly a gennaio”

L’ìArsenal vuole regalare Koulibaly ad Arteta…sara’d’accordo Adl?E quanto si scrive in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Feste movimentare in casa Napoli. Dopo il ritorno alla vittoria in campionato contro il Sassuolo con un gol in pieno recupero che ha spezzato un digiuno che durava da ben otto turni, adesso è tempo di calciomercato. Stando a quanto riportato dai tabloid inglesi Daily Star e Daily Mirror, Kalidou Koulibaly, pilastro della difesa azzurra, avrebbe chiesto di lasciare la Serie A già nella finestra di mercato di gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbero Manchester United e Arsenal, pronte a investire parecchi soldi per sistemare la retroguardia. Sempre secondo i tabloid inglesi, al centrale senegale potrebbe interessarsi anche l’Everton di Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo conosce bene il calciatore dopo averlo allenato per un anno e mezzo e sarebbe pronto ad accoglierlo anche ai Toffees. Il Napoli, però, non vorrebbe lasciarlo partite, soprattutto a stagione in corso. La sua valutazione, intanto, è scesa intorno ai 65 milioni di euro, cifra che tra l’altro De Laurentiis vorrebbe percepire cash, evitando dunque contropartite.