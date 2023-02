L’appetito vien mangiando. Sassuolo sulla strada per Francofonte

L’appetito vien mangiando, dicono i buongustai. Soprattutto quelli che hanno imparato a mangiare. La cucina è cultura. Serve conoscenza e maturità.

L’appetito del Napoli 5.0, la creatura di De Laurentiis e Spalletti, si chiama Champions. Europa. Germania. Prima tappa Francoforte.

Questione di misura e fascino. Sembra un assurdo ma con 15 punti di vantaggio sulle milanesi, servono altri teatri. In questo senso, il Sassuolo è un ostacolo. Un intralcio sulla via per la Germania. Serve attenzione. In questi casi, la brutta figura l’hanno fatta in tanti.

Si rischia la pancia piena e con la pancia piena anche la miglior Margherita ti fa peso.

Non è un Napoli sazio. Almeno così è parso contro Ballardini. Probabilmente proprio questa fame ha fatto la differenza fino ad ora. Fame giovanile. Vorace.

Bene così. Si va a Reggio Emilia sponda Sassuolo. C’è da fare un buon pranzo prima di volare in Germania.

Buon appetito Napoli.

