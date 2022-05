L’amore di Roma e Salerno: quando lo stadio c’è!

Due meravigliose partite, quella a Salerno contro il Venezia, quella a Roma contro il Leicester.

Due partite in cui il calcio è stato quasi messo da parte dall’amore dei tifosi, dei giocatori e degli allenatori. Le lacrime di Mourinho ai tre fischi finali e la gioia di Nicola sul 2-1.

In queste due partite, per quanto gli obbiettivi fossero diversi, c’è stato un episodio che le ha accomunate, la tifoseria.

Infatti i sostenitori delle due vincenti hanno letteralmente giocato con le squadre di riferimento. Un atteggiamento che denota l’amore per la maglia, per il gioco del calcio qualsiasi sia la situazione.

Quello che si è visto in queste due partite è un episodio meraviglioso che purtroppo si era eliminato dai ricordi.

Ed è proprio di ricordi che si parla, perché da sempre la tifoseria più amorevole nei confronti della squadra è stata quella napoletana.

I tifosi azzurri si sono sempre distinti per essere particolarmente presenti nelle vicende della società e della squadra, fino a pochi anni fa.

Tutto è cambiato nel 2018, anno in cui il Napoli ha sfiorato la vittoria dello scudetto. Una sconfitta che ha lasciato il segno nelle menti dei tifosi, perché da li a poco, i rapporti sono cambiati.

Il presidente De Laurentiis è stato tacciato di essere solo un imprenditore legato al portafogli della società e indifferente alle vittorie della squadra. Ed è proprio il Presidente ad essere uno dei problemi della tifoseria azzurra. L’ultimo caso eclatante, è stato durante la partita Napoli – Sassuolo.

Le due Curve, da sempre sostenitrici della squadra, hanno deciso di dimostrare tutto il risentimento nei confronti degli azzurri. La Curva A, spoglia di protagonisti, silente per quasi tutto il match. La Curva B ha optato per degli inni contro Aurelio De Laurentis. Delle parole forti che hanno costretto i controllori a dover fischiare per far tacere i cori.

Ma non solo il presidente è il problema. Infatti, con Spalletti in campo, anche il tecnico è il motivo del risentimento azzurro. Infatti i tifosi del Napoli non hanno accettato le parole dell’allenatore di Certaldo, accusandolo di aver illuso lo stadio con la promessa della vittoria dello scudetto. Una promessa che di fatto non è stata mantenuta e che oggi è motivo di dibattito.

Infine il costo dei biglietti per lo stadio. Prezzi che non si collimano con la media degli altri stadi.

L’unica figura che è amata incondizionatamente dalla tifoseria azzurra è il folletto belga Dries Mertrens.

Con il suo carattere e con il suo gioco è riuscito a far innamorare tutti i seguaci del Napoli. Sugli spalti i bambini urlano “Dries ti amo”, quando esce dal campo è di routine la standing ovation di appalusi, quando fa goal lo stadio si riversa sui vetri che separano il campo.

Spesso si dice ” i tempi belli di una volta” quando i tifosi amavano la maglia al di la del risultato. Oggi che cosa è cambiato? Perché questa domanda non passa per le menti della dirigenza del Napoli? La tifoseria è un elemento fondamentale per ogni squadra perché è l’unico elemento che permette di lottare per un obiettivo e non serve immaginare con la mente cosa possa significare, perché l’esempio più bello lo hanno dimostrato i tifosi della Roma e della Salernitana.

