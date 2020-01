L’Ajax perde Ziyech per diverse settimane

Ha subito la lacerazione muscolare al polpaccio per il regista.Se ne parla in qeustomarticolo pubblicato da Ansa.it Il nazionale dell’Ajax Hakim Ziyech sarà assente “per diverse settimane a causa di una lacerazione muscolare al polpaccio”, ha annunciato il club olandese. L’esatta durata dell’assenza non è stata specificata, ma sembra improbabile che Ziyech potrà giocare nei 16/mi di Europa League, il 20 febbraio, contro il Getafe. Uno dei protagonisti della scorsa Champions, che ha visto l’Ajax raggiungere le semifinali, si è infortunato domenica contro lo Sparta Rotterdam, in Eredivisie. Questo infortunio mette anche a repentaglio un possibile trasferimento del regista. Secondo la stampa olandese l’internazionale marocchino è seguito in particolare da Arsenal e Tottenham.