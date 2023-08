Ore decisive per il futuro di Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo, che fino a pochi giorni fa sembrava in arrivo al Napoli, ha virato verso l’Arabia Saudita, all’Al Ahli. Ai microfoni del programma radiofonico spagnolo El Partidazo de Cope, il procuratore del ventunenne ha parlato di quanto successo col Napoli e del futuro del suo assistito: “Il Napoli non ha voluto pagare la clausola rescissoria di Gabri Veiga. L’accordo con l’Al-Ahli non è ancora chiuso, continuiamo a parlare”.

