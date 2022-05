L’addio di Insigne e Ghoulam: i club interessati all’algerino

Dopo la vittoria con l’uno a zero per il Napoli contro il Torino di Juric, domenica 15 maggio, gli azzurri di Spalletti scenderanno in campo con il Genoa di Blessin.

Se da un lato sarà una partita sofferta in campo per la salvezza dei liguri, dall’altro lato sarà una partita sofferta sotto il punto di vista emotivo per il Napoli.

L’addio di Lorenzo Insigne: ‘il Capitano’

Va ricordato infatti che quella di domenica sarà l’ultima partita nello Stadio Diego Armando Maradona per il capitano partenopeo Lorenzo Insigne, dopo più di dieci anni giocati sulle zollette di Fuorigrotta.

La sua storia con il club è iniziata nel lontano 2006 quando mosse i primi passi nella giovanile del Napoli nella quale è cresciuto come giocatore e come ragazzo.

Dopo diversi anni passati tra il Foggia e il Pescara, Inisgne firma il contratto ufficiale con la prima squadra del Napoli il 16 settembre 2012. Da lì è iniziata la lunga storia d’amore con il club.

Tante sono state le ‘imprese’ dell’attaccante. Con 121 reti i n casa Napoli è stato l’unico giocatore napoletano (dopo Antonio di Natale) ad aver partecipato di più alle competizioni con la Nazionale Italiana.

Coronando la magia della maglia ‘Azzurra’ nell’estate del 2021 con la vittoria degli Europei, ragione per la quale ha ricevuto dal Presidente della Repubblica l’Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Non servono altri ricordi per comprendere il perché domenica è doveroso salutare il capitano azzurro con tutto il rispetto che merita.

Addio anche al numero 31 Ghoulam

Ma quella di domenica non sarà l’ultima partita solo per il 24 del Napoli, stando alle ultime notizie infatti, dirà addio al Napoli anche del terzino sinistro Faouzi Ghoulam.

L’algerino, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, lascerà il club partenopeo dopo otto anni di gioie e dolori.

L’addio del numero 31 azzurro sarà a parametro zero. Alla base dei motivi della delicata decisione di sicuro ci sono i precedenti con la squadra. Se i primi anni possono essere ricordati come ‘indimenticabili’ in senso positivo, certamente lo stesso non si può dire per gli ultimi campionati.

Ovviamente non per attriti con la società ma per l’infortunio che gli ha ‘cambiato la vita’.

La rottura del legamento crociato del ginocchio destro nel 2017 non gli ha più permesso di giocare come prima, motivo per il quale, dopo il ritorno in squadra, con difficoltà ha giocato da titolare.

Quali sono i club interessati?

Dalla notizia dell’addio, immediatamente è arrivata l’indiscrezione in ottica calciomercato. Sembrerebbe infatti che i club di Serie A ad essere interessati all’algerino classe ’91 siano:

Lazio, squadra sulla quale si era vociferato già nel gennaio 2022

Udinese che vorrebbe godere dell’esperienza in capo del terzino

Genoa

E’ possibile dunque che la squadra ligure approfitti della partita di domenica per valutare questo bravissimo giocatore, tenendo conto che entrerà da titolare?

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati