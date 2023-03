La UEFA potrebbe escludere il Barcellona dalla Champions

Secondo alcuni quotidiani spagnoli la UEFA potrebbe escludere il Barcellona dalla prossima Champions League. “Danno reputazionale”, ovvero il danno di reputazione alla competizione. Centrale è il caso Negreira, i pagamenti del club catalano all’ex vicepresidente del comitato arbitrale spagnolo. L’avvio dell’indagine della procura di Barcellona potrebbe avere conseguenze a livello sportivo.

La UEFA potrebbe sfruttare una norma nel proprio regolamento per intervenire. In particolare i regolamenti di Champions, Europa e Conference League stabiliscono nella lettera “g” dell’articolo 4 criteri e modalità di ammissione dei club, indicando che i club per essere ammessi non devono essere “stato direttamente e/o indirettamente coinvolto in qualsiasi attività volta a organizzare o influenzare l’esito di una partita a livello nazionale o internazionale” e inoltre “deve confermarlo per iscritto all’amministrazione UEFA”.

Questa norma nasce dopo il caso del Milan del 2006.

Coinvolto nel “Caso Calciopoli“ il Milan si è visto ridurre la sanzione ed è riuscito comunque a conquistarsi un posto in Champions alla fine del campionato. La Uefa non ha avuto altra scelta che ammetterla in Champions League perché non aveva delle basi legali per impedirlo.

Questa situazione ha portato all’entrata nei regolamenti della Uefa di un articolo che disciplina questi tipi di casi. Infatti il Milan, punito in Italia, finì per giocare e vincere la Champions League 2007.

I club devono informare la UEFA indipendentemente dal fatto che il club o i suoi dirigenti siano stati assolti o meno.

La UEFA si riserva sempre il diritto di non ammettere i club che, avendo guadagnato la partecipazione alle competizioni europee, non soddisfano tutte le condizioni previste nei regolamenti. Secondo i quotidiani spagnoli anche solo l’apertura dell’indagine nei confronti del Barcellona potrebbe portare all’esclusione dalla Champions.

A riguardo delle gravi accuse al Barcellona il Real Madrid ha comunicato che è pronto a costituirsi in giudizio come parte lesa non appena verrà dato il via al procedimento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati