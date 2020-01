La Spal in rimonta espugna il campo di Bergamo

Che Spal…lata all’ Atalanta di Gasperini!Se ne parla in questo articolo pubb,icato su Ansa.it Colpo della Spal in casa dell’Atalanta, nel posticipo della 20/a giornata di Serie A. La formazione di mister Semplici ha vinto 1-2, in rimonta, e si è tolta dall’ultimo posto della classifica, ora occupato dal Genoa. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 16′ con il gol di tacco segnato da Ilicic, su assist di Zapata, il quale poi ha colpito anche un incrocio dei pali. Ma al 9′ della ripresa Petagna, che nel primo tempo aveva colpito un palo, di testa ha realizzato l’1-1. Pochi minuti dopo Valoti ha messo a segno il gol della vittoria. Il risultato premia l’ottima partita della Spal, contro un’Atalanta meno aggressiva e determinata del solito.