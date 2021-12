La situazione del Napoli vista dai principali quotidiani sportivi

Si avvicina la partita di Europa League in programma Giovedì 9 Dicembre allo stadio Diego Armando Maradona per gli azzurri di Luciano Spalletti che ospiteranno il Leicester, che viene da una sconfitta in trasferta contro l’Aston Villa. Analizziamo le notizie che ci giungono dai principali quotidiani sportivi nazionali:



“Napoli gioca in infermeria“, così Tuttosport parla del Napoli che Giovedì sera in Europa League ospiterà il Leicester, in un vero e proprio scontro qualificazione, squadre separate da un punto in classifica, dunque fondamentale sarà la vittoria per la squadra azzurra. La sconfitta di sabato sera con l’Atalanta ha evidenziato la problematica degli infortuni, con molti big assenti come Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz, Anguissa e Osimhen, a cui si vanno ad aggiungere i problemi muscolari di Lobotka e Manolas. Tra le problematiche si va ad aggiungere la partita tra Legia Varsavia e Spartak Mosca, infatti in caso di successo della squadra russa, il Napoli vincendo si qualificherà al secondo posto, accedendo ai playoff, dove dovrà eventualmente affrontare una delle migliori terze provenienti dalla Champions League.

“Rinascimento Italia (IL CORTO MUSO ACQUA PASSATA)” titolo della Gazzetta dello Sport che evidenzia le quattro squadre al vertice, ovvero Milan a quota 38 punti, Inter a 37, Napoli a 36 ed Atalanta a 34 e sottolinea la mancanza della Juventus. In particolare viene elogiato l’atteggiamento del Napoli, “Nell’emergenza resta la qualità“, riferimento fatto alla partita persa con l’Atalanta dove nonostante le molteplici defezioni, gli azzurri hanno sfiorato l’impresa di battere le “dea”, impresa fallita negli ultimi venti minuti di gara. Viene poi affrontata la tematica rinnovo, “La firma di Mertens, è tornato bomber ora vuole restare al centro del Napoli“, con il belga che dopo i mesi di assenza è tornato con la voglia di riprendersi il suo ruolo centrale all’interno della squadra e per riuscirci dovrà giocare e portare la squadra quanto meno nella competizione europea più importante, la Champions League.

