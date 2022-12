La situazione dei napoletani al mondiale ed il loro rientro

Conclusasi la fase a gironi del mondiale in Qatar 2022, facciamo una rapida rassegna del rendimento dei napoletani finora.

Kim Min-jae (Corea del Sud)

Il difensore è stato costretto ad assistere all’impesa contro il Portogallo a causa di un fastidio al polpaccio rimediato nella partita contro l’Uruguay. Ma il fastidio al polpaccio è sotto controllo e The Monster freme per giocare titolare contro il Brasile, in campo insieme ai suoi omonimi.

Mathias Olivera (Uruguay)

Grande la delusione per terzino che con l’Uruguay non supera la fase a gironi a favore proprio della Corea del Sud di Kim. A spostare l’ago della bilancia la sola differenza reti. Sarebbe infatti bastato un solo gol a La Celeste per guadagnarsi la qualificazione alla prossima fase del mondiale.

Frank Anguissa (Camerun)

Nonostante la storica vittoria del suo Camerun contro il Brasile all’ultima giornata, chiudono il girone a due punti di distanza dalla Svizzera seconda.

Piotr Zielinski (Polonia)

Piotr con la sua Polonia ha superato il girone. Uscito dalla sconfitta con l’Argentina con i crampi (che come specifica non gli vengono mai) vuole mettersi a posto ed essere pronto per la sfida con la Francia, campione in carica del mondiale.

Hirving Lozano (Messico)

El Chucky è stato il primo calciatore del Napoli ad essere eliminato dal Mondiale. Anche per lui decisiva la differenza reti, infatti El Tricolor ha chiuso il girone a pari punti con la Polonia di Zielu.

I tre azzurri eliminati torneranno a disposizione di Spalletti più o meno due settimane dopo l’eliminazione, non raggiungeranno quindi la squadra in Turchia.

