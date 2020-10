La sexy modella pittrice innamorata del Liverpool [foto da non perdere]

Emily ha una passione per i Reds e in particolare per Virgil van Dijk

Conosciamo Emily, una bellissima modella ma anche una artista con la passione per il calcio. Innamorata di Virgil van Dijk, calciatore olandese di origini surinamesi, difensore del Liverpool e della nazionale olandese che ama dipingere nelle sue tele che sono finite persino sulla pagina ufficiale dei Reds. Meglio come modella o come pittrice? che ne pensate?