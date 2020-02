La settimana speciale di CR7: doppietta, compleanno, Sanremo e caccia al record

Festeggiati i 35 anni dopo le due reti alla Fiorentina, Ronaldo è stato al Festival per la sua Georgina. E a Verona vuole segnare per la decima gara consecutiva,se ne racconta in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Qualche leone da tastiera obietta che nell’anti vigilia di una sfida delicata come quella di Verona fare le 2 di notte non è il massimo. Ma Cristiano Ronaldo è un super eroe e domani sera risponderà come sempre sul campo.Quella del portoghese è stata una settimana ancora più speciale di quanto già non gli garantiscano i 600mila euro scarsi che guadagna di solo stipendio ogni sette giorni. Domenica con una doppietta alla Fiorentina aveva raggiunto Trezeguet a quota nove gare consecutive con almeno una marcatura. Mercoledì ha fatto cifra tonda anche all’anagrafe, tagliando il traguardo dei 35 anni con tanto di regaluccio della sua Georgina: una Mercedes Brabus Classe G, il fuoristrada più potente del mondo che si aggiunge a una collezione da sogno che comprende anche una McLaren Senna da 800 cavalli e l’esemplare unico della Bugatti La Voiture Noire, che sarà pronta tra il 2021 e il 2022. Ieri Cristiano ha ricambiato la gentilezza accompagnando la fidanzata a Sanremo per il Festival. Seduto in prima fila, ha scherzato con Amadeus, tifosissimo dell’Inter, e applaudito la sua bella che danzava. Dopo aver dormito in Riviera, oggi Ronaldo sarà di nuovo a Torino per l’allenamento prima della sfida di domani sera al Bentegodi, quando cercherà di trascinare i compagni alla vittoria segnando nella decima gara di fila per superare Trezeguet e inseguire il record di Batistuta (11). Impresa non facile perché di fronte avrà una squadra compatta e temibile come quella di Juric. Anche se in fondo è stata una settimana speciale e molto intensa anche per il Verona, costretto a tornare in campo a tre soli giorni dal recupero contro la Lazio.