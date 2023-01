La Samp vista da vicino. Un allenatore di provincia per capire

La modalità “bassa” con cui ho sempre inteso far analisi sul calcio e sul Napoli in particolare, esige un dialogo con la strada. Uomini sconosciuti che però hanno il sacco delle mille esperienze.

Maestri di campo e vita che si interpellano quando il mare è agitato.

Sconosciuti capitani di lungo corso.

Bene, benissimo intercettare il parere del professore e dell’ex di turno ma a volte meglio dibattere con Chi conosce il substrato.

Allenatori ed uomini di campo nascosti sui campetti di terra battuta.

Il mercato di provincia e gli umori dei vicoli dicono tanto. Più dei professori.

Mi son chiesto stamattina, come è la, Samp vista da vicino.

Dall’esperienza ligure ho conservato amicizie professionali e contatti esperti.

Ad una di queste mi affido per comprendere la nuova aria di Genova sponda blucerchiata.

La Samp è una azienda in difficoltà ma con Stankovic in panchina non vuol mollare la serie A. I liguri tornano da Reggio Emilia con 3 punti pesantissimi, punti di speranza. 3 punti di puro combattimento. Una, Samp 2023 che sposa il carattere focoso e guerriero dell’allenatore.

Gladiatorio.

Il livello tecnico tattico ha un divario evidentissimo ma a questo punto della stagione, è questione di verve, carattere e determinazione. La capolista deve far la capolista. Il campo dirà non tanto se Kvaratskhelia è in forma, se Osimhen è attaccante europeo o se la condizione atletica ha inibito il Napoli a Milano. Piuttosto capiremo al Marassi se il Napoli 5.0 sa’ come si comporta una capolista.

Carattere e Personalità.

Grazie mr. Cinque, Gianni Cinque, Amico ed uomo di campo.

