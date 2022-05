La salvezza della Salernitana passa per il Napoli

Mancano solo due giornate di match alla fine di un campionato bislacco e difficile. Tra la lotta scudetto di Inter e Milan e la lotta salvezza di Salernitana, Cagliari, Genoa e Venezia, non mancano le contestazioni.

Una delle polemiche che in queste ore sta impazzando tra i tifosi della Salernitana è l’accusa contro il Napoli di Spalletti nel voler boicottare la salvezza in Serie A dei Granata.

Da sempre è risaputo che le due squadre campane non nutrono una particolare simpatia l’una nei confronti dell’altra, motivo per la quale, i tifosi della Salernitana, hanno iniziato a criticare le future mosse in campo del Napoli.

Infatti i tifosi Granata temono che il Napoli possa volutamente diminuire l’attenzione contro il Genoa cosi da facilitare la vittoria di quest’ultima penalizzando la posizione in classifica della squadra di Salerno.

Tuttavia, se sugli spalti i tifosi cantano ” noi non siamo Napoletani” oggi sembrerebbe che la vicinanza e l’appartenenza geografica tra Napoli e Salerno sia la chiave per la vittoria. I granata, da diversi giorni, stanno chiedendo al Napoli di “aiutarli” per conquistare la vittoria.

I tifosi dell’ippocampo su Twitter

Tanti sono stati i commenti in merito al rapporto Salernitana – Napoli

C’è chi, nel Napoli, non dimentica attaccando la Salernitana recriminando i cori razzisti contro il Napoli

hanno tifato contro il Napoli per lo scudetto, io perchè dovrei tifare per la salvezza della Salernitana? Se si salvano bene, se non si salvano bene uguali.



Itticoltori che non sono altro… — 🤟☮️ Zio Sal – Vatore ☮️🤟 (@ONadde) May 8, 2022

Premessa: mi piacerebbe che la #Salernitana si salvasse. Perchè lo merita.

Il fatto che adesso, dopo tutto il livore, il suo destino sia legato, comunque, al Napoli è la risposta, sottile ed ironica, di quella gran cosa chiamata vita. — gabriella calabrese (@gabricalabrese) May 8, 2022

C’è invece chi cerca di mantenere i rapporti cordiali sia dal lato azzurri che da quello degli ippocampi

Il Napoli deve battere il Genoa per noi e non per aiutare gli altri che si chiamino Inter piuttosto che Salernitana. — nato1952 (@natonel52) May 8, 2022

Leggo molti post di tifosi del #Napoli, quelli veri, che tifano per la nostra salvezza.

Questa cosa è bella quasi come la nostra salvezza.#salernitana#SerieATIM — Fabio Ferlito (@ferlito_fabio) May 2, 2022

