La Roma vuole Mertens: ecco le richieste del belga

La Roma pensa già al futuro: Castrovilli è il primo obiettivo per la prossima stagione ma c’è anche l’attaccante del Napoli in scadenza di contratto…Dries Mertens dagli spaghetti …all’Abbacchio?E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Pastore non gioca più ma in Argentina fa ancora parlare di sé: è di ieri una notizia, assolutamente non confermata a Trigoria, di un possibile ritorno in patria per vestire la maglia del River Plate.Tagliare allora, prima di tutto. Si parte da questo principio. Juan Jesus ha offerte interessanti in Italia, specialmente dalla Fiorentina, ma non ha ancora portato alla Romauna proposta economica vantaggiosa. Ci sono segnali anche intorno a Fazio e Perotti, per non parlare del giovane Cetin che in Turchia ha tanti estimatori. Però non è arrivato ancora a Trigoria un vero acquirente. E così Petrachi si sta concentrando sulla logica del baratto: un giocatore a te, uno a me, con la prospettiva di plusvalenze per entrambi i contraenti. Non è semplice però intendersi, quando il cash non è abbondante. E così anche l’idea di cedere Ünder, che potrebbe essere in teoria l’uomo giusto per fare cassa, sta perdendo quota a fronte delle tiepide risposte del mercato. La Roma non lo vende per meno di 35 milioni, cifra che nessuno è disposto a investire su un calciatore che ha fatto solo un gol nel 2019.Intanto, va registrato un passo avanti interessante per il futuro. Su Gaetano Castrovilli la Roma si è mossa con decisione. Ha stregato Petrachi e Fonseca. Potrebbe essere il primo grande colpo della prossima stagione. Per il momento Castrovilli non ha preso accordi con nessuno e la strategia dell’Inter, piazzare Politano a Firenze come “anticipo”, non ha funzionato. Politano, che interessa anche alla Roma, è ora vicino al Milan. In estate potrebbe tornare d’attualità anche la pista Mertens, che piace a Fonseca. Ma lo status di (quasi) svincolato lo rende momentaneamente inavvicinabile: la richiesta di 3 anni di contratto a oltre 4 milioni a stagione spaventalaRoma e molte altre pretendenti. Mertens, ammesso che non rinnovi con il Napoli, sembra più compatibile con le strategie dell’Inter.