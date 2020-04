La Roma tenta Mertens: proposto un triennale

Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da definire. Il giocatore è in scadenza a giugno col Napoli e sulle sue tracce si sono messi diversi top club italiani. Tra cui anche la Roma. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, i giallorossi starebbero tentanto l’attaccante belga proponendogli un triennale da 3,5 milioni più bonus a stagione. Un’offerta molto allettante, che l’entourage del giocatore stare vagliando e tenendo in grande considerazione. Certo, prima di prendere una decisione, occorrerà capire cosa offriranno anche gli altri club interessati. Soprattutto Juve e Inter, sempre attente alla situazione del belga e a caccia di un attaccante. Ma l’impressione è che la proposta della Roma al momento sia tra le più interessanti sul tavolo dell’attaccante. Sia dal punto di vista economico, sia tecnico. Napli permettendo, ovviamente. Al momento, infatti, la questione rinnovo resta in stand-by, ma non si possono escludere colpi di scena sul fronte De Laurentiis. “Ciro” Mertens, infatti, è molto legato a Napoli e, al giusto prezzo, potrebbe anche decidere di prolungare per restare nella storia del club azzurro. fonte Sportmediaset