La Repubblica: “La speranza e’ che almeno Koulialy rimanga…”

La Repubblica, nella sua edizione odierna, si focalizza sul futuro di Kalidou Koulibaly, e sulla sua situazione contrattuale nel Napoli:

“La speranza di (quasi) tutti, nel Napoli, è che alla fine rimanga almeno Kalidou Koulibaly: dopo gli addii già ufficiali di Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam e quelli pressoché certi di Dries Mertens e David Ospina. Lo spogliatoio azzurro sta infatti perdendo uno dopo l’altro i suoi leader e rischia di restare senza un padrone perfino l’ambita fascia di capitano, se alla fine il Barcellona si farà avanti con una offerta da almeno 40 milioni e riuscirà così a soddisfare la richiesta economica avanzata ufficialmente da Aurelio De Laurentiis, per il carismatico campione senegalese. È proprio a lui però che Luciano Spalletti continua disperatamente a sperare di affidare i gradi, dopo averlo ribattezzato durante la stagione scorsa il Comandante. Per questo l’allenatore toscano sta facendo quello che può — scongiuri compresi — per evitare la traumatica cessione di un totem come KK, che avrebbe delle ripercussioni difficili da digerire in campo e gravi potenzialmente anche fuori”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati