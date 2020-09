Questa la probabile formazione del Parma per la sfida contro il Bologna:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Karamoh, Inglese, Gervinho

Ballottaggi: Darmian 60% – Laurini 40%; Pezzella 55% – Gagliolo 45%; Kurtic 55% – Grassi 45%; Inglese 60% – Cornelius 40%

Indisponibili: Colombi (in dubbio), Gagliolo (in dubbio), Scozzarella (in dubbio), Gervinho (in dubbio)

Squalificati: –