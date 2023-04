La Pasqua del Napoli 5.0 Auguri ai Tifosi

Per i Cattolici è resurrezione, per tutti i credenti un momento di profonda riflessione. Per tutti gli altri comunque una festa di famiglia.

Cibo e calore. Il vero lusso dell’uomo moderno.

Il 2023 è stato ed è ancora un anno horribilis per il mondo. Guerra mondiale a pezzi, ha detto più volte Papa Bergoglio.

È però, tornando più “terra terra”, anche l’anno meraviglioso del Napoli 5.0. Il Napoli maturo di De Laurentiis e Spalletti. Campione d’Italia in pectore e del dolce exploit Champions.

Napoli è invasa, questa volta festosamente, da migliaia di turisti di ogni parte del mondo.

Americani, Tedeschi, Cinesi e chi più ne ha più ne ospiti. Napoli, per questo ponte pasquale, batterà i suoi record. Le bellezze della città al servizio degli ospiti internazionali.

Accanto a piazza del Plebiscito, il lungomare Caracciolo ed i Tribunali, il 2023 ha offerto il Napoli di Spalletti, di Kvaratskhelia e di Osimhen.

La città è un salotto festante ed acceso di colori. Predomina chiaramente l’azzurro. Bandiere in ogni dove tranne che al campo ma questo è un dettaglio su cui ritorneremo. Napoli si candida a capitale della cultura popolare europea. Ne ha il diritto, le qualità e la storia.

Amici benvenuti a Napoli, ci si rivede prestissimo con un tricolore in più.

Auguri di buona Pasqua, siate sereni, più che si può.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati