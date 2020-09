La partita dei tifosi…davanti alla TV

Oggi ha fatto davvero freddo, vento dicembrino e pioggia incessante ma la partita al San Paolo ci è mancata come non mai. Nessun divano sarà mai come la nostra casa e nella speranza che questa follia finisca presto possiamo solo accontentarci di una tv.

Non si è accontentato invece il Napoli che ha strapazzato un Genoa davvero modesto, che ha smesso di giocare a calcio dopo 26 secondi del secondo tempo.

Tutto troppo facile.

Napoli in versione champagne …tutto riesce con semplicità assoluta.

Se fossimo stati a Fuorigrotta avremmo esclamato : Ciro è sempre Ciro!

Mertens due assist ed un gol, davvero tanta roba.

Tutti bene. Impressiona anche Elmas che sostituisce uno sfortunatissimo Insigne ( speriamo bene…) che ha subito un infortunio muscolare che pare possa essere davvero problematico.

Allo stadio avremo certamente parlato delle scelte di Gattuso – un 4231 che sembra molto un 442 di ancelottiana memoria – prima, durante e dopo il match. Ha funzionato maledettamente bene ma il Grifone è apparso davvero un ospite.

La prossima sarà contro i NON colorati.

Non abbiamo mai avuto nè avremo mai rispetto per chi ha sistematicamente violato ogni regola sportiva e morale.

Oggi potrebbero avere una dimensione scajolana…tutto accade a loro insaputa.

Moggi aveva creato un sistema arbitrale corrotto … a loro insaputa!

Agricola dopava i calciatori …a loro insaputa!

I professori universitari di Perugia dovevano regalare un esame a Suarez…sempre a loro insaputa!

Il problema è che gli arbitri sapranno bene cosa fare, come sempre.

Non sarà un undici contro undici.

Vediamo che succede…