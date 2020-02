La partita dei tifosi

Il San Paolo oggi pomeriggio ha presentava un colpo d’occhio davvero bello, erano più di quaranta mila gli spettatori presenti nell’impianto di Fuorigrotta.

C’era da parte di tutti la speranza di aver finalmente buttato alle spalle il peggio…ma ahimè al peggio non c’è mai fine!.

Primo nefasto presagio: i gruppi organizzati della curva B hanno ripreso a scioperare ed oggi erano assenti o quantomeno silenziosi.

Caro biglietto…daspo a iosa applicati nella partita precedente..perquisizioni troppo rigorose che oggi hanno impedito l’ingresso di striscioni e tamburi: insomma siamo al punto di partenza.

Gattuso fa delle scelte coraggiose, col senno di poi sbagliate, e l’umore del pubblico si riscalda subito.

Nei primi venti minuti Milik e Zielinski hanno la capacità di mangiarsi tre gol davvero facili…”fa storie pur po’ rinnovo, io o mannass a…” gridava un signore all’indirizzo del centravanti polacco: il centravanti a nostro avviso è uno dei nodi più importanti da risolvere nel prossimo mercato.

Il Napoli crea nonostante mille problematiche occasioni importanti ma la mancanza di un killer sotto porta si rivela letale in partite maledette come questa.

“o’ purtiere addà parà e basta” : lapidario commento di un gruppetto di ragazzini al gol di Lapadula.

Effettivamente altro dualismo da risolvere subito è quello tra Ospina e Meret: chi è il titolare?

Perchè questa alternanza fa male ad entrambi e nell’occasione del primo gol la respinta del portiere colombiano è imbarazzante.

Si va all’intervallo con l’idea che il Napoli la partita la possa ribaltare.

Rimane l’idea di una squadra fragile e di un Koulibaly davvero lontano parente del giocatore ammirato in questi anni.

Il difensore senegalese tornava da un infortunio, è vero, ma commette errori di lettura e di concetto che non si giustificano.

Pronti via dentro Mertens e fuori “capa e bomba” Lobotka: assist del belga e Milik pareggia.

“Stev sbagliann pur chist…”, effettivamente come già detto il nodo centravanti il Napoli dovrà risolverlo nel prossimo mercato: ci manca un numero 9 di livello da quattro anni!.

Il problema però è che il Lecce, per nulla intimorito, comincia a giocare affondando nel burro della mediana azzurra..

Ogni azione o quasi portava i salentini alla conclusione.

Ospina si riscatta con due belle parate.

In curva volano parole amare…non ripetibili certamente!

Gattuso, col senno di poi ribadiamolo è facile, avrebbe dovuto probabilmente mettere nuovamente un centrocampista in campo togliendo Politano, fisicamente scomparso nella ripresa: Mertens a destra ma solo per pochi minuti, poi Callejon in campo e Ciro centravanti.

Gattuso fa scelte diverse ed il Lecce diventa padrone del campo,senza se e senza ma.

La doppietta di Lapadula sulla colossale dormita collettiva dell difesa azzurra fa davvero rabbia.

Poi ci si mette l’arbitro “ciuccio e presuntuoso”: se Milik viene toccato è rigore, certamente non è simulazione: esiste il VAR perchè non ci va?

Le parole di Commisso sono state dure ma onestamente logiche, aspettiamo di conoscere l’opinione del nostro Presidente sull’ennesimo torto arbitrale della stagione più maledetta degli ultimi anni.

Il Napoli non ha equilibrio e prende il terzo gol: capolavoro su punizione.

I tifosi salentini fanno festa: sono la sesta tifoseria in gita vittoriosa al San Paolo.

Il gol di Callejon nel finale non cambia la prestazione mediocre degli azzurri.

Speriamo solo di imparare dai nostri errori …cominciando dall’alto.