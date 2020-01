La partita dei tifosi

“Adda passà ‘a nuttata”: gli insegnamenti del grande Eduardo sono sempre straordinariamente attuali.

Ieri la quarta sconfitta consecutiva in casa fa sprofondare definitivamente l’ambiente azzurro in un crogiolo di rabbia, impotenza e depressione.

Nessuno è esente da colpe.

Ieri anche il buon Gattuso ci ha messo tanto del suo.

Squadra scriteriata nelle scelte, soprattutto difensive.

Luperto è un calciatore che ha limiti evidenti e non può giocare in seria A come terzino sinistro a prescindere, se poi il suo avversario si chiama Chiesa…

Lo avremmo scritto già centinaia di volte: Ruiz è una MEZZALA, non può fare il mediano, non può fare l’esterno, non può fare il vertice basso di un centrocampo a tre.

Il centrocampista davanti alla difesa deve dare equilibrio, mantenere la posizione, contrastare gli avversari, far girare con velocità il pallone.

Ruiz si perde lontano dalla porta avversaria, segue il pallone, non vince un contrasto nemmeno per sbaglio, porta palla invece di farla girare.

Queste scelte assolutamente incomprensibili di Ringhio hanno contribuito a rendere mortifica una situazione già sportivamente drammatica.

Per non parlare poi della scelta di togliere dal campo Allan ( l’unico decente con Insigne) e non Ruiz o Zielinski che erano ospiti annoiati.

La squadra è stata lenta, amorfa: nessuna reazione.

A tutto questo si aggiunge una situazione ambientale paradossale.

Svuotare il San Paolo è impresa ardua, renderlo silenzioso è più difficile che vincere la Champions.

Unico responsabile: Aurelio De Laurentiis, il “visionario” dello stadio-teatro che è sparito dalla tv da mesi.

Senza tifosi e senza tifo il Napoli sta inanellando solo brutte figure.

Ieri vicino a noi il solito papà con il bambino: nessuna parola di conforto, nessuna speranza sportiva.

Encefalogramma piatto su tutto.

Squadra inesistente, stadio vuoto, società assente.

ieri noi pochi presenti al San Paolo siamo rimasti ammutoliti dal gelo di un imbarazzo sportivo che onestamente non sentiamo di meritare.

Avevamo una squadra fantastica ed un pubblico tra i migliori d’Europa.

Oggi rimangono le macerie della tracotanza e dell’incompetenza.

I calciatori onestamente sembrano disinteressati allo sfacelo che combinano.

Non vinciamo un contrasto nemmeno se capita, sempre secondi su ogni pallone.

Un ciclo può finire in tanti modi, si sta scegliendo il più imbarazzante.

Le responsabilità sono di tutti, nessuno è esente.

Oramai anche in Italia cominciano ad arrivare i grandi investitori stranieri: o si volta pagina o si rischia davvero tanto.

Che il Napoli abbia preso Rhamani ci può anche far piacere ma a noi manca da due anni il terzino sinistro titolare.

Se ne è accorto qualcuno?

Non parliamo poi della fase offensiva…

Se De Laurentiis vuole rimanere al timone del Napoli ancora per anni deve necessariamente riflettere tanto e cambiare molto nel suo modo di pensare l’organizzazione societaria.

Il Napoli ha bisogno di una struttura dirigenziale vera, con professionisti competenti ed esperti che ci spieghino il progetto tecnico e lo perseguano con logica.

Se continuerà questa gestione familiare fatta di slogan, polemiche a prescindere con tutti ( perfino con la propria “gente”) e rivoluzioni ogni volta che si sta creando qualcosa di bello allora il futuro sarà complicato.