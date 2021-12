La moviola della Gazzetta: “Gol del Milan era regolare” (ma dimentica il fallo su Juan Jesus)

Errore al Var. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del gol annullato a Frank Kessie nella moviola di Milan-Napoli, senza fare riferimenyo al contatto falloso precedentemente genrato da Giroud nei confronti di Juan Jesus: “Massa concede il gol ma Di Paolo (Var) lo richiama all’”Ofr”: evidente il fuorigioco di Giroud ma il campo dell’interpretazione porterà alla discussione infinita. Massa guarda e cambia idea, quando invece la decisione iniziale era la più corretta. L’attaccante francese è insomma sì in fuorigioco ma ”sdraiato” e in una situazione consequenziale a un duello aereo e quindi non cercata né creata. Pare quindi eccessiva l’idea che influenzi o condizioni: essendo proprio a terra definire la partecipazione all’azione attiva è eccessivo.

E in tutto questo, come invece avvenuto da parte di Palomino, non c’è una mossa di Giroud verso il giocatore avversario: il movimento di gambe lieve non sembra proprio contrastare quello di Juan Jesus. Quindi è ininfluente. Giusto che intervenga il Var – a Bergamo ha erroneamente deciso direttamente il Var stesso – ma la scelta finale dev’essere dell’arbitro che in questo caso aveva dato il gol e poi ha dovuto spiegare ai giocatori, dopo il fischio finale, che il fuorigioco era diventato attivo”.

