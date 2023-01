Finora il possesso è stato uno dei principali strumenti, non l’unico ovviamente, a disposizione del Napoli per issarsi in vetta alla classifica. Con la ripresa dell’attività agonistica post Mondiale, gli azzurri cercano conferme al loro status di capolista. Consapevoli, tuttavia, che non sarà possibile coniugare costantemente l’estetica del gioco con la concretezza dei tre punti.

Insomma, domani sera torna il campionato e tutti, non solo gli uomini di Spalletti, dovranno fare i conti con gli effetti prodotti – nella testa e sulle gambe – dalla lunga sosta. Una incognita, dunque, che potrebbe suggerire agli azzurri una strategia alternativa al dominio della palla. Dimostrando di saper cambiare le volte in cui conviene farlo.

La partita con l’Inter potrebbe rientrare in questo trend. Perché l’allenatore toscano, pur all’interno di un sistema tattico comunque propositivo, potrebbe anche scegliere un approccio diverso alla trasferta di San Siro.

I tranelli tesi da Inzaghi

Chiaramente non stiamo immaginando che il Napoli voglia lasciare l’iniziativa completamente nelle mani dei nerazzurri, assumendo il classico atteggiamento conservativo di chi innanzitutto non vuole prenderle. Ma l’Uomo di Certaldo è troppo scaltro per cadere nella trappola che cercherà di tendergli Simone Inzaghi.

I “braccetti” difensivi usati come opzione per creare superiorità numerica in mezzo al campo; il doppio centravanti di peso, che obbliga i centrali ad accettare scomode situazioni di uno contro uno, nonché la possibilità garantita da Calhanoglu e Mkhitaryan di scambiarsi liberamente la posizione in regia, senza privare la manovra di piedi educati e qualitativamente superiori alla media, sono tutte caratteristiche nelle mani del tecnico interista.

Uno scenario che i padroni di casa cercheranno di sfruttare, al fine di indirizzare il match su un binario a loro estremamente favorevole.

Sostanzialmente, Spalletti continuerà a muovere gli avversari attraverso il giropalla, con l’evidente intenzione di attirarli da una parte e dopo ribaltare il fronte del gioco. Cercando gli inserimenti negli spazi creati dal movimento del tridente d’attacco.

Quindi, i princìpi restano gli stessi. A cambiare, invece, dovrebbero essere almeno un paio di protagonisti. In breve, potrebbe essere arrivato il turno di Olivera e Ndombele.

La fisicità del terzino uruguaiano sarebbe l’ideale contromossa per disinnescare le volate di Dumfries, tanto verticale quanto fisicamente devastante nell’influenzare la fase di possesso interista.

Anguissa appesantito, c’è Ndombele

Su Ndombele va fatto un discorso a parte, che presuppone una premessa, funzionale a rimarcare la centralità di Anguissa nella squadra partenopea. Molto altro che il tradizionale centrocampista di quantità, che copre Lobotka e nulla più. Il camerunese agisce come punto di congiunzione tra la costruzione, nella quale collabora assiduamente con lo slovacco, e la naturale propensione alla verticalità, che esplora in conduzione, dribbling o con passaggi illuminanti.

Ecco, una cosa è saltata prepotentemente all’occhio in questi giorni: l’impressione che l’ex Fulham non abbia ancora assorbito le scorie post Qatar. Gambe pesanti e cervello annebbiato, forse, suggeriscono di centellinarne il minutaggio.

D’altro canto, il francese di origini congolesi, partirebbe inizialmente da mezzala. Ma in alcuni casi indosserebbe il vestito del pivote, decidendo ritmo e intensità. Con lo scopo di modulare assieme a Lobotka i battiti del possesso.

Così, se Dzeko marca a uomo la principale fonte di produzione del calcio azzurro, e Lukaku attacca il centrale con la palla, sarà Ndombele a farsi vedere, abbassandosi per ricevere il primo passaggio. Sempre con la medesima qualità, poi permetterebbe al Napoli di progredire in avanti, triangolando sul corto con i compagni di reparto e gli offensive players azzurri.

