La Mancanza ed il piano inclinato

Le storie d’amore finiscono per Mancanza.

La Mancanza incrina gli Equilibri. Si pone un attimo prima della Assenza.

Storie d’amore che iniziano su un filo sottilissimo di cotone e restano per tutto il tempo, precari.

Probabilmente sono affascinanti per questa prerogativa temeraria.

Da brivido.

Amori “estivi”.

Mille le sfaccettature. Mille e più le probabilità, altrettante le caverne in cui tenta di nascondersi.

Una ed una sola la possibilità di allontanarla.

Condividere.

Mancanza di progetti, programmi, visioni, percorsi.

In una sola parola, Futuro.

Il piano inclinato prima o poi deve ritrovare le salite ed il suo equilibrio.

Spalletti ed De Laurentiis ci sono cascati dentro con tutte le scarpe.

Più che rapporto in crisi, questo è un rapporto in “mancanza”.

Il piano inclinato ha perso l’abbrivio. È in salita. Nessuno dei due è uno scalatore puro.

Luciano è un passista con uno spunto veloce, Aurelio uno da grandi fughe solitarie.

Non potevano non perdersi.

Diversi e distanti.

Trovatisi soli per una onesta combinazione.

Erano entrambi “mancanti”.

Aurelio di un allenatore e Luciano di una offerta allettante.

La Mancanza li ha uniti ma Questa non è mai un collante efficace.

È come la Paura.

Ti unisce per un abbraccio momentaneo ma passato il pericolo, provoca un allontanamento repentino.

Certi Amori nascono per finire.

Restano i ricordi.

Per i nostri Due, il privilegio di una pagina storica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati