La Lega Pro ha detto basta, se ne parla il prossimo anno.

I club di Lega Pro hanno raggiunto l’accordo per chiedere al Consiglio della Figc lo stop definitivo alla stagione di Serie C 2019/20, con la promozione in Serie B delle tre capoliste ovvero Monza, Vicenza e Reggina. È quanto emerge dall’assemblea di Lega Pro in corso oggi. A pronunciarsi in via definitiva dovrà essere il Consiglio federale.

Al prossimo consiglio federale la terza serie si presenterà fornendo i nomi delle squadre promosse, che saranno Monza, Vicenza e Reggina, ma i passaggi da studiare saranno diversi e riguardano anche le altre leghe, soprattutto se Serie A e Serie B dovessero fermarsi aprendo a scenari ancora da valutare per promozioni e retrocessioni. Più complesso invece determinare la quarta squadra che andrebbe promossa. Secondo quanto è filtrato dall’assemblea di Lega Pro, le retrocessioni in Serie D saranno bloccate così come i ripescaggi. La quarta promossa sarebbe stabilita in base alla media ponderata con il rapporto tra i punti conquistati e le gare disputate. In base a questo conteggio la Serie B toccherebbe al Carpi, con Reggio Audace e Bari subito dietro.Questa la proposta che il Consiglio della Figc dovrà poi accettare o contestare. Fonte:SportMediaset