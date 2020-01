La Lazio pensa alla Spal: Luis Alberto in gruppo, assente Lulic

Il tecnico Simone Inzaghi ha iniziato a prepare la sfida di campionato in programma domenica: lo spagnolo c’è, il capitano a riposo.Se ne scrive in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Un pensiero al calciomercato, un pensiero alla Spal. La Lazio si ritrova per preparare la sfida agli uomini di Semplici. Domenica è vicina, servirà non sbagliare per prolungare la striscia positiva di risultati. Non ci sarà sicuramente Joaquin Correa, ai box per un problema al polpaccio che lo terrà fuori una decina di giorni. Si rivede in campo Luis Alberto.Luis c’è: corre in maniera differenziata, poi partecipa alla seduta tattica in vista di domenica. Lo spagnolo viene gestito, non è al meglio dal punto di vista fisico, ma ha voglia di riscatto dopo la sostituzione e la sfuriata nel derby. Con i compagni si rivede anche Jordan Lukaku, che da inizio stagione, tra operazioni e ricadute, il campo lo ha visto pochissimo. Lulic non si allena, così come Patric e Adekanye. Presto rientrerà anche Danilo Cataldi, fermo da tempo per uno stiramento al polpaccio.