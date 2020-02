La Juve Stabia soccombe al Perugia di Iemmello

Juve Stabia-Perugia 1-2…le vfespe sconfitte in casa….se ne racconta in questo articolo pubblicato su Repubblica.it Il Perugia ferma la striscia positiva della Juve Stabia grazie alla doppietta su rigore di Iemmello. Le vespe, che non perdevano da ben 6 partite, si arrendono alle reti del capocannoniere della Serie B; non bastano le grandi prestazioni di Canotto e Provedel. I campani scendono al quattordicesimo posto in classifica, restando 1 punto sopra la zona play-out e ben 8 sopra la zona retrocessione diretta. Gli umbri salgono all’undicesimo posto.

Caserta opta per il 4-3-1-2 ma non può diporre di Troest che sconta la prima delle 3 giornate di squalifica, al suo posto gioca Allievi, il trequartista è Di Gennaro; 3-5-2 per Cosmi con Rosi sulla linea dei difensori centrali e l’ex Falcinelli in attacco insieme al capocannoniere Iemmello. Consueta partenza veloce per la Juve Stabia con Calò che tenta il goal olimpico ma colpisce la parte alta della traversa. Al 17’ Fazio atterra Angella in area di rigore e l’arbitro assegna il rigore: dal dischetto Iemmello segna con una conclusione centrale e a mezza altezza. Il Perugia passa quindi in vantaggio grazie al sedicesimo goal di Iemmello. Le vespe provano a reagire pochi minuti più tardi con la staffilata di Calò che finisce di poco a lato. Al 25’ Calò lancia in profondità per Canotto sulla fascia sinistra, l’attaccante supera in velocità tutti gli avversari e batte Vicario con un rasoterra. 3 minuti dopo lo stesso Canotto viene servito sulla corsa da Addae e conclude alto al termine di una cavalcata partita da centrocampo. L’attaccante stabiese si sta dimostrando imprendibile per gli avversari quando viene lanciato in velocità. I padroni di casa insistono sulle ali dell’entusiasmo e poco dopo la mezzora la volée di Vitiello finisce sul palo esterno. Sul finale di primo tempo solo Nzita prova a riportare avanti i biancorossi avanti ma il suo sinistro viene deviato in corner da un difensore stabiese; si va a riposo sull’1-1.

In avvio di ripresa Mazzocchi fa partire un diagonale rasoterra respinto in tuffo da Provedel. Gli umbri ci provano ancora con Iemmello che calcia a botta sicura dall’interno dell’area ma il portiere stabiese salva i suoi con un intervento prodigioso. Successivamente Iemmello calcia da punizione diretta dai 25 metri con palla che esce di poco. Tentativo anche per Mallamo ma il suo destro termina sui cartelloni pubblicitari. Al 24’ Fazio commette un altro fallo da rigore su Rosi: dagli 11 metri Iemmello spiazza Provedel. Le vespe cercano disperatamente il pareggio ma sul cross di Canotto Forte non impatta bene il pallone che finisce sul fondo; non una gran giornata per lo squalo. Ad un minuto dalla fine del tempo regolamentare Iemmello a tu per con l’estremo difensore stabiese perdona i gialloblù centrando il palo. In pieno recupero uno straordinario Provedel intercetta col piede un tentativo di dribbling del centravanti perugino.

La gara che termina 2-1 per il Perugia tra i fischi del pubblico di casa che contesta in particolare l’assegnazione del primo penalty.