La Juve e CR7 si spengono a Napoli: Zielinski firma il colpo per Gattuso

Super Napoli….Sarri” allibito”dalle “Ringhiate”del Napoli!Se ne parla in questo articolo pubblicato da Gazzetta.it Una brutta Juventus esce meritatamente sconfitta per 2-1 al San Paolo contro il Napoli. Dopo un primo tempo molto equilibrato e senza nessuna occasione, in avvio di ripresa si infortuna Pjanic (postumi di una botta presa da Demme alla mezz’ora). Poi la partita si accende: al 63’ Szczesny è imperfetto nella respinta su Insigne, su cui avventa Zielinski per il tap-in dell’1-0. Nessuna reazione della Juve, nonostante gli ingressi di Douglas e Bernardeschi, così raddoppia Insigne con una gran girata al volo. Al 90’ Ronaldo, fin lì assente, segna sottomisura. Ma è troppo tardi: per Sarri seconda sconfitta in campionato.