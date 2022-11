La Gazzetta: “Sirigu preoccupa, Si pensa a Cragno”

Come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sebbene sia una macchina inarrestabile, tendere alla perfezione è estremamente complicato. Eppure Spalletti ha collocato tutti i tasselli della rosa nel migliore dei modi, ad eccezione di un calciatore. Già perché Sirigu è l’unico azzurro a non aver visto il campo, sicuramente per le prestazioni impeccabili di Meret, ma anche per i suoi numerosi problemi fisici. Ed ecco allora che il ds Giuntoli è pronto a fiutare un nuovo colpo per garantire un sostituto all’altezza di Alex. Spunta, dunque, l’idea Cragno del Monza. Come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano sportivo italiano: “Da Meret potenziale riserva di Navas o Kepa, a chi sarà la prossima riserva di Alex il passo è stato relativamentge breve. Tempo quattro mesi ed ora il Napoli ci si interroga sulle condizioni di Sirigu, che non si è mai visto in campo, anche se potrebbe fare il suo esordio in Coppa Italia, guardando nel contempo al futuro che potrebbe parlare ancora italiano e rispondere al nome di Cragno. L’ex del Cagliari è un vecchio pupillo della dirigenza azzurra, ma adesso che non sta trovando spazio al Monza chissà che il matrimonio non si possa effettivamente concretizzare“.

