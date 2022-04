La Gazzetta: Dubbi di Adl su Spalletti, si pensa a Gasp”

Il patron del Napoli non e soddisfatto dell’ operato di Spalletti, e il tecnico toscano non sembra piu’ cosi certo della sua permanenza in azzurro anche il prossimo anno. Ecco che le voci portano ad un vecchi pallino di Aurelio De Laurentiis, e cioe’ Giampiero Gasperini. E qua nto compare nella edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Nemmeno il raggiungimento della Champions League, obiettivo dichiarato del club a inizio stagione, può garantire al tecnico la conferma, nonostante un contratto biennale in essere. Al momento il patron non ha ancora realmente deciso e, come sua abitudine, comincerà un giro di colloqui personali prima di scegliere. Ecco che torna il auge Gian Piero Gasperini. De Laurentiis ha inseguito due volte il tecnico attuale dell’Atalanta. Tutto questo per dire che la stima di ADL per Gasperini è tanta e sarebbe il profilo migliore per rilanciare l’immagine del Napoli nella Champions”.

