La Figc se ne lava le mani, la Lega non ha alternative: deve fare una figuraccia

La FIGC ha deciso di non decidere. Il problema Juve-Napoli non la riguarda. Per altro è anche giusto. L’organizzazione dei campionati spetta alle varie Lega. E per altro Juve-Napoli è in calendario stasera, per il momento non c’è stata alcuna defezione,

La Lega non potrà che far finta di nulla. La partita è in calendario per stasera alle 20.45. Se il Napoli non si presenterà la decisione spetterà al Giudice Sportivo.

Giudice Sportivo che a sua volte se ne laverà le mani. La sua sarà una decisione in base ai rapporti ufficiali, dell’arbitro, e degli ispettori di Lega. Decisione inaudita altera parte, senza sentire il Napoli.

Napoli che entrerà in partita solo a questo punto. Farà ricorso, dimostrerà l’impossibilità a presentarsi dei suoi tesserati ad essere in campo. E Il Giudice di secondo grado dovrà decidere. Nella speranza ovvio che nel frattempo sia stata trovata una via di uscita. Magari un nuovo protocollo.

Ovviamente in sede di appello il Napoli avrà grandissime possibilità di vedere accolte le sue ragioni. E ci mancherebbe. Presentarsi in campo avrebbe voluto dire commettere un reato penale.

Perché allora con buon senso non si decide già adesso e si evita la buffonata? Semplice, siamo in Italia