La Fifa fallisce in Qatar. Vergogna Djorkaeff

Del Qatar sapevamo, della Fifa abbiamo imparato. Siamo appena agli ottavi, Messi batte a fatica l’Australia tutto è ancora da scrivere ma sappiamo chi certamente perde, anzi FALLISCE, il mondiale.

Ho scritto più volte, Qatar 2022 è un’occasione. Vero, a volte un’occasione per infangarsi e riempirsi di vergogna. La Fifa ci sta riuscendo alla grande.

Zittire la protesta ecco il comandamento. Nulla di più stupido, più mediocre ed autolesionista.

Blocca una protesta e la amplificherai. Chi gestisce la Fifa oltre che in malafede è anche poco intelligente.

Il signor Infantino, nella conferenza stampa d’esordio, aveva provato con fare democristiano a porsi nel mezzo di ogni cosa.

“Oggi mi sento, Qatariota, Gay“ etc.. etc…

SCEGLIERE di non Scegliere. Dante, terzo canto, gli Ignavi.

I cartellini gialli promessi ai capitani, le bocche tappate della Germania, le ginocchia a terra degli Inglesi, cartelli, slogan e magliette strappate al pubblico.

Scalpore, indignazione e vergogna la maglietta strappata alla DONNA sugli spalti.

Un nome, un lutto, un gesto di profondo coraggio, una ribellione.

Mahsa Amini, 22 anni, ammazzata di botte dalla polizia “politica” per aver mal indossato il velo in Iran.

Arriva oggi la notizia che la casa della atleta Elnaz Rekabi, regina del l’arrampicata mondiale ed Attivista per i diritti delle Donne, è stata rasa al suolo per aveva sfidato il regime, gareggiando senza velo.

In questo stato di cose, un ex calciatore, ex di ogni cosa, probabilmente anche di sé stesso, Youri Djorkaeff, oggi consigliere di Infantino, ha sentito la necessità di aprire bocca e darle fiato.

“Ha senso impedire di mostrare in tribuna la maglia di Mahsa Amini perché dare un messaggio nello stadio limiterebbe i valori dello sport. La partita deve essere un terreno neutro. Se cominciassimo a dare spazio a 2-3 messaggi a partita, finiremmo per limitare i valori dello sport”.

Signor Djorkaeff ha perso una ottima occasione per tacere, si vergogni.

Il solo fatto di utilizzare il termine “Impedire” legato ai temi della lotta per i DIRITTI sociali è di per sé Violazione di Libertà.

Vincono tutti, perde solo la Fifa, anzi FALLISCE.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati