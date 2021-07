La fiducia di Bucchioni su Emerson al Napoli: “Il Chelsea dovrà darlo in prestito”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista, nonchè opinionista televisivo, Enzo Bucchioni. L’ex Direttore di “QS Quotidiano Sportivo” s’è lasciato andare ad un lungo commento sull’immobilismo che sta caratterizzando un pò tutto il mercato.

“La situazione è quella che è, i soldi non li ha nessuno, sia in Italia che in Europa. Il Chelsea ha 45 giocatori sotto contratto e magari si accorge che deve darne qualcuno in prestito o semplicemente abbassare le pretese. La speranza è di andare a prendere giocatori importanti pagandoli meno. La nottata passerà. Il Napoli potrebbe approntare la strategia di tenere inalterata la rosa dell’anno scorso. Se a Spalletti andassimo a chiedere questa cosa penso che lui risponderebbe di sì, lo ha detto anche nelle sue conferenze. Se guardiamo i numeri del girone di ritorno la squadra può competere per lo Scudetto...”.

Ovviamente, il fatto che il Napoli stia provando a liberare spazio all’interno del monte ingaggi, sfoltendo gli esuberi in rosa, non fa altro che confermare il principio cui dovrà attenersi la direzione sportiva. Prima di ogni altra cosa, occorre cedere.

“Folorunsho, Ciciretti e Contini via sono operazioni di contorno. Per comprare si sta aspettando l’occasione giusta a fine mercato, ci sono tanti giocatori da rivalutare e non bisogna farsi prendere per la gola. Si fa bene ad aspettare l’occasione giusta con raziocinio per prendere un giocatore funzionali”.

