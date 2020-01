La famiglia sostiene Paquetà. E spunta la foto sorridente a Milanello che fa discutere i social

Il centrocampista brasiliano del Milan ieri ha chiesto di non essere convocato per la trasferta di Brescia perché poco sereno. Tifosi rossoneri infuriati.E uanto si egge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Immaginarsi Lucas Paquetà sorridente a Milanello nella giornata di ieri era francamente difficile. Il centrocampista brasiliano del Milan, è cosa nota, ha chiesto alla società di non essere convocato per la trasferta di stasera a Brescia perché non abbastanza sereno per affrontare la partita, dopo che domenica pomeriggio, nel post gara con l’Udinese, si era recato in clinica per un malessere. Intorno a Paquetà, in questi giorni, si sono stretti la famiglia e l’agente Eduardo Uram, arrivato in Italia. E proprio da un parente, Bruno Tolentino, zio da parte di madre, è uscito lo scatto che lo ritrae ieri in posa sorridente in compagnia del calciatore a Milanello. “Un altro giorno di allenamento. Benedetto Lucas Paquetà”, il testo di accompagnamento su Instagram.Una foto che è destinata a fare rumore sui social tra i tanti tifosi che in queste ore hanno dubitato dello stato d’ansia del giocatore, immaginando sia solo una strategia per forzare la sua cessione. Lo stato di salute di Paquetà non si può certo intuire da uno scatto o da un sorriso. Ed è fin normale che un ragazzo di 22 anni sia rinfrancato dalla vicinanza dei parenti in un momento professionalmente complicato. I tifosi del Milan, però, non hanno accolto benissimo l’autoesclusione dai convocati di Lucas, giunta dopo che il procuratore ha fatto visita a Casa Milan e dopo i rumors sull’offerta del Psg. Offerta che i rossoneri hanno declinato perché giudicata troppo bassa. Già nella giornata di ieri, i commenti alla notizia sul web sono stati decisamente pesanti. Paquetà è attualmente a bilancio a una cifra superiore a 29 milioni di euro e il Milan non può permettersi minusvalenze. Il 2019-20 del brasiliano, però, è stato sinora ben al di sotto delle aspettative, sia sotto la gestione Giampaolo che con l’arrivo in panchina di Pioli. Paquetà ha perso il posto da titolare e, dicono, la tipica allegria brasiliana sul campo. Appena un anno fa, lasciava il Flamengo per il Milan per una cifra che sfiora i 38 milioni di euro, accolto dall’entusiasmo del popolo rossonero. Dodici mesi dopo, un crollo che si fa fatica a spiegare