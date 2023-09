La Fame di un attaccante. Raspadori next stop

Cosa occorre per essere Campione?

Molto probabilmente la stessa prerogativa che occorre per essere Felici.

Il Desiderio.

I professionisti della Pedagogia moderna, spiegano il disagio giovanile come frutto di una assenza di desideri.

Si possiede tutto.

Cosa si può veramente desiderare?

Un attaccante non può in nessun modo farne a meno. Una punta, può avere 101 difetti tranne la fame sotto porta. Quella che abbiamo visto a Napoli con Higuain.

Quella che ha reso Osimhen uomo da 120 milioni. Detta fuori da ogni retorica, la voglia di far gol anche tra le macchine in strada.

Raspadori deve assolutamente imparare.

Raspadori deve assolutamente trovare il gusto per l’appetito.

Giacomo deve far gol.

Deve farlo spesso.

Ogni occasione deve essere per lui un incontro col gol.

Questo ci si attende da un attaccante “centrale”.

Troppo poco lo scorso anno, troppo poco tra Macedonia ed Ucraina.

Nessuno meglio di Spalletti sa come fare.

Giacomo deve imparare a far gol.

Il Napoli e la Nazionale non sono, con grande rispetto, il Sassuolo.

