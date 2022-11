La Digos può far meglio. Serve Unità

La questione è delicatissima.

La tragedia di Casamicciola apre un capitolo triste ed al momento non consente analisi. È il momento del lutto e del soccorso. Ancora troppi i dispersi sotto il fango. Ancora troppo il dolore della frana per addentrarci in una lotta fratricida tra Stato e popolo. È quindi obbligo scindere la questione in più parti. Tenendo separati gli aspetti umani e quelli professionali. “Cari amici tifosi non è il momento di intasare il soccorso. Presto vi daremo lo spazio che meritate”.

Ecco un messaggio meglio scritto e dai contorni umani.

Chi scrive deve assolutamente conoscere perfettamente lo svolgimento di certe situazioni e della macchina dei soccorsi ma allo stesso tempo, saper Comunicare. È un’arte e non può considerarsi cosa data.

A questo proposito

Il solo sospetto che nella volontà di aiutare possa nascondersi un pericolo sciacallaggio, mortifica il gesto e la volontà.

Sono questi momenti in cui il popolo desidera partecipare ed anche con gesti ” di confine” va considerato.

Parte integrante di una macchina grande e laboriosa.

In questo la Digos o chi parla per suoi comunicati, dovrebbe rivedere la modalità e la comunicazione.

Possiamo e dobbiamo migliorare tutti in un’ottica complessa e sociale.

Amici tifosi non risentitevi, il messaggio di disposizione e sentimento arriva ai cuori ed agli occhi di chi sa vedere.

Ci sarà tempo, tanto tempo per intervenire dando esempio e forza.

