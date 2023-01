La difesa l’arma in più di Allegri

Inizia nel pomeriggio la preparazione del Napoli e facciamo combaciare la nostra riflessione sul prossimo incontro. La Juve a Fuorigrotta. Juve in forma. Piaccia o non piaccia il gioco che Allegri fa vedere, i punti arrivano e la classifica cambia. Corto muso ha definito lo stesso Allegri la Juve 2023. Una lunga serie di 1-0 che però fa sempre 3 punti.

8 partite consecutive senza subire gol, 12 su 17. Questo dice che i bianconeri hanno una difesa pressoché perfetta.

Parliamo di futuro. Il percorso di avvicinamento alla sfida di venerdì, inizia stamattina con una giornata piovosa e grigia. Poco male. Il Napoli torna ad allenarsi rinfrancato dai pareggi milanesi. Pareggi arrivati dopo il novantesimo.

Il Monza ferma l’Inter, la Roma di Mourinho il Milan al Meazza.

Buon segno per chi crede alla cabala.

Ogni giorno un punto di riflessione ed analisi sul momento delle due squadre.

Per stessa ammissione di Spalletti, è proprio la Juve, la squadra più temibile. La più attrezzata e la più completa.

Che Juventus arriva a Fuorigrotta?

Ho dato uno sguardo alla lista degli infortunati bianconeri. Nell’ultima partita con l’Udinese, in infermeria, c’erano Pogba, Vlahovic, Bonucci, Bremer, De Sciglio e Cuadrado. Nomi di alta classifica.

Chiesa è rientrato poco a poco. Spalletti ha ragione, la Juventus ha in sé le risorse per rientrare e recuperare. Serve una grande attenzione, una infinita concentrazione.

Quindi difesa registrata nel presente ed una infermeria che va svuotandosi per il futuro.

Occhi aperti. La Juve lo dice Spalletti è la più pericolosa delle antagoniste. La più attrezzata. Occhi aperti ai bianconeri. Hanno l’abitudine alla vetta e la capacità di non soffrire di mancanza di ossigeno.

Ci sarà pressione, servirà saperla respirare e gestire.

