La denuncia: «Cassette della posta forzate per rubare le mascherine»

Cassette della posta forzate per sottrarre le mascherine distribuite in questi giorni dalla Regione Campania. È successo all’interno di uno stabile in corso Novara, ma sono diverse le segnalazioni che arrivano dai quartieri periferici della città e dall’hinteland napoletano. Episodi simili si sono registrati anche ad Avellino.«Loschi individui si fanno consegnare tutte le mascherine dai postini per poterle poi gestire loro. – è la denuncia del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli – Non è una novità che la criminalità metta le proprie le mani dappertutto e che sia bravissima a cavalcare l’emergenza gestendo beni e servizi per poter guadagnare denaro e consensi sul territorio, questo non possiamo permetterlo. Per questo abbiamo già inviato da qualche tempo all’unità di crisi della Regione Campania e alla direzione di Poste Italiane una richiesta affinché siano trovate soluzioni idonee alla distruzione delle mascherine a tutte le famiglie evitando ogni possibile speculazione e abuso». fonte Il Roma